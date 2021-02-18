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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uzman onbaşıyı öldüren zanlı tutuklandı

Uzman onbaşıyı öldüren zanlı tutuklandı

Arşiv görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Mermi 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.’nın ateşlediği silahından çıkan mermi Tugay Eyüpoğlu’nu yaraladı. Tutuklandı Yaralanan Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme ve araştırma işlemlerine başladı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüpoğlu hayatını kaybederken, S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (HLD-
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