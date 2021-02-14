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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı haber

Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı haber

Şehidin baba evinden görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’e şehit ateşi düştü- Terör örgütü PKK’ın şehit ettiği 13 kişiden Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin şehit haberi aileye ulaştı ESKİŞEHİR

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- Irak’ın kuzeyi Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan 2016 yılında kaçırılan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin Eskişehir’de ki baba ocağına acı haber ulaştı. Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen aralarında Mit, polis ve askerin bulunduğu 13 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.
PKK terör örgütü tarafından şehit edilenler arasında Eskişehirli Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’de bulunuyor. Kahveci’nin acı haberi Fevziçakmak Mahallesi Yılancı Sokak’ta bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrağı asılan evin önüne Tepebaşı Belediyesine bağlı yetkililer tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehit Kahveci’nin 2016 yılında PKK tarafından kaçırıldığı öğrenildi. Öte yandan 5 kardeş olan Kahveci’nin anne ve babasının ayrı olduğu acı haber alan babanın teşhis için Malatya’ya gittiği belirtildi.
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