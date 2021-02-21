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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Uzman Çavuş Ömer Çiftçi memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

Uzman Çavuş Ömer Çiftçi memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

naaşın getirilmesi

Hastane Kabristan Yaşam Mücadelesi Başsağlığı Cenaze Namazı 

-tören
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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Görev yaptığı Bitlis’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Van’daki bir özel hastaneden alınarak Şanlıurfa’ya getirilen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi için Eyyübiye ilçesine bağlı Güzelkuyu kırsal Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
Özgeçmişinin okunması, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur’un yaptığı dualar ve cenaze namazının kılınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarına alınan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi’nin naaşı, Güzelkuyu kabristanlığında toprağa verildi.
Genç yaşta vefat eden Uzman Çavuş Çiftçi’nin ailesine sabırlar dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
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