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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya yansıdı

Uzman çavuş ile oğlunun öldüğü yangın kameraya yansıdı

Alev alev yanan ev detayları

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

Tüp Patlaması Ev Yangını Kamera Uzman Çavuş 


- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu uzman çavuş ile 4 aylık oğlu hayatını kaybettiği yangın kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre evdeki mutfak tipi tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonucu evin bulunduğu kattaki pencere, klima motoru ve beton parçaları yerinden koptu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. olay yerine giden ekipler yangını söndürerek içeride bulunan anne, baba ve 2 çocuğu kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından çıkartılan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uzman Jandarma Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ile kızın tedavisine ise devam ediliyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği ev yangını kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor. (BB-SD-
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