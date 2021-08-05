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Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Olay yeri

Polis A Haber Cenaze Direksiyon Trol 

-Kazaya karışan otomobil
-Yerdeki cenaze
-Dönel kavşak
-Polisin incelemesi
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş eşini almaya giden Merve Polat, kullandığı otomobilinin dönel kavşak kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, dönel kavşaktan döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve Polat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Merve Polat'ın eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Merve Polat'ın Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Uzman Çavuş olan eşiyle bir hafta önce kadar nikah kıydıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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