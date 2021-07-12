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Uzman Çavuş barajda boğularak öldü
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uzman Çavuş barajda boğularak öldü

Uzman Çavuş barajda boğularak öldü

Uzman Çavuşun barajdan çıkartılması

Salar Cenaze Sudan 

-Fotoğraf

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da barajda kayısı kasası yıkarken, suya kapılan 28 yaşındaki Uzman Çavuş hayatını kaybetti. Olay, Kale ilçesine bağlı Düztarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı kasalarını yıkamak için beraberindeki arkadaşları ile baraja giden Uzman Çavuş Okan Karaca (28) girdiği suda bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda kıyıya 20 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte Uzman Çavuş Okan Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Uzman Çavuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (HE-SD-
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