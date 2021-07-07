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Üzerine yıldırım düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerine yıldırım düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üzerine yıldırım düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ölen kız çocuğunun tabutunun cenaze anacına konulması

İlk Müdahale Yıldırım Düştü Ormanlı Yıldırım Düşmesi Kız Çocuğu 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Olayın meydana geldiği çadır
-Vatandaşların olayı anlatması
-Çadırdaki düşen yıldırımın açtığı delik
-Vatandaş ile röportaj
-Ölen kızın fotoğrafı

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da hayvan çadırının önünde oyun oynarken çadıra düşen yıldırım sonucu yanarak ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nin ormanlık alanında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın hayvanları otlatmak için ailesinin kullandığı çadıra yıldırım düştü. Bu bu sırada çadırın önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eslina Değirmenci üzerine yıldırım düşmesi sonucu yanarak ağır yaralandı. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kız çocuğu ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan minik Eslina yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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