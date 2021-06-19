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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı

Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı

Sedyedeki annenin kucağında yaralı çocuk

Vitrin Hastane Yaralı Çocuk 

-Sedyenin anne ile birlikte hastaneye taşınması
-Hastanede yaralı çocuk
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtarırken, yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki U.A.Ş. evde oyun oynarken vitrin biranda üzerine devrildi. Vitrinin çocuğunun üzerine devrildiğini gören anne Ç.Ş. ani bir hareketle devrilen vitrine müdahale etti. Vitrinin yerinden çıkan camı çocuğun kafasına düşerek yaraladı. Annesi tarafından ölümden kurtarılan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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