Üzerine sünger düşen genç hastanelik oldu

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırdan düşen süngerler elektrikli bisiklet sürücüsünün üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmaya tırdan sünger indirildiği sırada elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Mustafa Muhammed Edip'in üzerine bir tabaka sünger düştü. Yaralanan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
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