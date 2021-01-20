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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Üzerine sünger düşen genç hastanelik oldu

Üzerine sünger düşen genç hastanelik oldu

YARALININ HASTANE GETİRME GÖRÜNTÜSÜ VAR

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Hastane Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırdan düşen süngerler elektrikli bisiklet sürücüsünün üzerine düştü. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay, Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmaya tırdan sünger indirildiği sırada elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Mustafa Muhammed Edip'in üzerine bir tabaka sünger düştü. Yaralanan şahsın yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
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