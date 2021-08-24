Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı

Üzerine sıcak çay dökülen çocuk ambulanstan kaçtı

Olaya şahit olan temizlik görevlisinin olayı anlatması ve esnada çocuğun ambulanstan kaçması

İlk Müdahale Hastane Temizlik Görevlisi Çöp Konteyneri Sağlık Ekipleri 

-Kaçan çocuğun peşinden ekiplerin gitmesi ve ikna etmesi çocuğun yeniden ambulansa alınması
-Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Ömer Kılınç ile röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Sağlık ekiplerinin güçlükle ikna ettiği çocuk yeniden ambulansa alındı GAZİANTEP

- Gaziantep’te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı. Plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korkan çocuk, esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olarak hastaneye gönderildi.Olay, Şahinbey ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde meydana geldi. Karton ve plastik toplamak için çöp konteynerine giren 15 yaşındaki T.Y.'yi fark etmeyen esnaf, sıcak çayı konteynere döktü. Esnaf, T.Y.'nin acı içerisindeki çığlıkları üzerine durumu fark etti. Konteynerden çıkartılan yabacı uyruklu çocuğa ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı T.Y. ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ambulanstan kaçtı. Topladığı plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korktuğu için kaçtığını söyleyen T.Y., bir esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ise sağlık ekiplerinin hastaneye götürme çabalarına karşılık verdi. İkna olan çocuk, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.“Sırtı epey yanmıştı”Konteynırdan çıkarttığı T.Y.’ye, ilk müdahaleyi yapan Ömer Kılınç ise o anları anlattı. Kılınç, “Plastik atıklar için buranın içine giriyor, bir başkası da görmeden konteynerin mandalına basıp kaynar çayı üzerine döküyor. Sırtı epey yanmıştı, biz kendisini yıkadık soğuk suyla ve direk ambulansı aradık” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı