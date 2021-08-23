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- Üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti

- Üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Güvenlik kamerasında kaydedilen ağacın düşme anı

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Operasyon Palmiye Ağacı Kamera İsrail Yaralı Kadın 


- İsrail'de bir parkta yürüyen kadın, üzerine palmiye ağacı düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. İsrail'in batısındaki Tiberya kentinde dün akşam saatlerinde bir parkta yürüyen kadının üzerine palmiye ağacı düştü. Henüz bilinmeyen nedenle düşen ağacın altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İsrail'deki acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) yetkilisi Yoel Nagar açıklamasında, "Parka geldiğimizde yerde yatan yaralı kadının, üzerine düşen büyük bir ağacın altında sıkıştığını gördük. Kurtarma operasyonunun ardından kadının yaşam belirtisi olmadığını tespit ettik” dedi.
Polis tarafından olayla ilişkin inceleme başlatıldı.
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