Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üzerine oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Üzerine oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Yaralanan Osman Öz'ün ambulansla sevkinden detay

Soba Kovası 

-Yanan soba kovası ve tiner tenekesinden detay
-Olay yerinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı. Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı. Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıkların olduğu Öz'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement