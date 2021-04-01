Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

- Yanan çocuktan detaylar

İlk Müdahale İsaf Kaynar Irak 

-- Anneanne röportaj
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzincan’da ocakta kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ikinci derecede yanıklar meydana geldi. Olay, dün Erzincan’da meydana geldi. Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam’ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti. Ocağın üzerine pişmesi için cezveyle süt koyan anneanne hazırlık yapmaya başladı.
Babaannesinin yanından emekleyerek mutfağa gelen minik Yusuf fırının kapağıyla oynamaya başladı.
Oynadığı sırada ocak üstünde kaynayan süt minik Yusuf’un başından aşağıya döküldü. Yakınları tarafından minik Yusuf Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi. “Herkese ders olsun, kimse çocuğunu yalnız bırakmasın” Anneanne Ayşe Bulut, “Cezvede süt kaynarken Yusuf’ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın” diye konuştu.
Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement