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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı

Olayın olduğu iş yerinin dış görüntüsü

Fabrika Ameliyat 

-Polis ekipleri
-İşçinin üzerine devrilen demir platform ızgara
-Hastanenin dış görüntüsü
-Yaralının Fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre H., yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Emre H., ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre H. ameliyata alındı. Emre H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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