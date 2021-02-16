Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Üzerinde ‘Allah’ yazan yumurta görenleri hayran bıraktı

Üzerinde ‘Allah’ yazan yumurta görenleri hayran bıraktı

Üzerinde Arapça “Allah” yazısı yazan yumurtadan görüntüler

Yumurta Organik Yumurta Irak 

-Şarküteri İşletmecisi Mehmet Necati İşler’in konuşması
-Şarküteri İşletmecisi Mehmet Necati İşler’in yumurtayı hediye etmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde üzerinde Arapça “Allah” yazılı olan yumurta, görenleri hayran bıraktı.Ahlat’ta şarküteri işleten ve beslediği tavukların yumurtalarını iş yerinde satan Mehmet Necati İşler, bir müşterisinin aldığı yumurtanın üzerinde Arapça “Allah” lafzı olduğunu gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

Mehmet Necati İşler, “Ahlat’ta şarküteri işletiyorum. Kendi evimde beslediğim tavuklarımın yumurtladığı organik yumurtaları da iş yerimde satıyorum. Bir gün bir müşterimin almak istediği yumurtanın üzerinde Arapça 'Allah' yazısı görünce hayrete düştük ve hayran kaldık. Doğadaki her şeyin üzerinde Cenab-ı Allah’ın ismi yazılıdır zaten. Ben de bu yumurtayı müşterimize paralı satmak yerine hatıra olsun diye hediye ettim” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı