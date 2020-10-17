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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

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Öğretim Üyesi Öğrenciler 

-Arşiv-

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrenci hakareti yayına yansıdı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti. Bu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan bir bayan öğrencinin hakareti yayına girdi. Öğretim üyesi öğrencisine mikrofonunun açık olduğu hatırlatarak, terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersini anlatmaya devam etti.
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