Uzaktan eğitim sürecinde koyun çiftliği kurdu

-Marangozluk yaparken

-Antika eşyalara bakarken

-Koyunu biberonla beslerken

-Tavukların altından yumurta alması

-Merih Kara ile röp.

-Marangozluk yapması

-Antika eşyalara bakarken detay

-Koyunlarına yem vermesi

-Koyunu sevmesi



( HATAY )- Pandemi sürecini değerlendiren öğretmen Merih Kara, koyun besiciliği yapmaya başladı- Bununla da yetinmeyen Merih öğretmen, antika eşyalar biriktirdi, marangozluk yaptı HATAY



- Hatay’da öğretmenlik yapan Merih Kara, pandemi sürecindeki uzaktan eğitimden kalan zamanlarını değerlendirerek, kendine koyun çiftliği kurdu. Bununla da yetinmeyen Kara, antika eşyalar biriktirdi, marangozluk yaptı. Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Samankaya Mahallesinde yaşayan Biyoloji öğretmeni Merih Kara, pandemi süreci dolayısı ile uzaktan eğitime geçilmesi birlikte, kalan zamanlarını değerlendirmek istedi. İlk olarak koyun çiftliği kuran Kara daha sonra antikaya ve baba mesleği olan marangozluğa merak sardı. Besiciliğe 2 koyun ile başlayan Kara, şimdi ise toplamda 50 koyuna sahip oldu. 3 üniversite bitirdiği ve özel bir okulda öğretmenlik yaptığını belirten Merih Kara, “Pandemi döneminde Mart ayı itibari ile evde kalmaktan sıkıldık, bizde birkaç koyun vardı ve bu işi bilmiyorduk. Çevreden ve bazı arkadaşların yardımı ile bu işi öğrettiler. 8 ay içerisinde meslek haline getirdim diyebilirim. Kısa süre de toplam 50 koyuna ulaştım. Çocuklarla boş zamanlarımızda hayvanlarımızın yanına iniyoruz. Çocuklarımıza bu sayede hayvan sevgisi aşılıyoruz. Koyunlarımız önceden kaynaklı süt emme yetisini kaybederek dünyaya geliyor. Onları da şırınga ve biberonla besliyoruz” dedi.

Kara, antika eşyalara da merak sardığını ve akrabalarından aldığı antikalarla başladığı belirterek, “Antikaya dedemden kalan bazı eşyalarla başladım. Biyolog olduğum için bazı kurutulmuş hayvanları aldım dizdim. Tabi teyzemin radyosu, dayımın akordiyonu derken git gide büyüdü. Onları da evimin girişinde sergiliyorum” diye konuştu.

Mobilya usta öğreticilik belgesi aldığını belirten Kara,“Ben öğretmenim ama kısa süre önce mobilya usta öğreticilik belgesi aldım. Bu da baba mesleği, atölyeler de yetiştik. Bunu da meslek haline getirdik aynı zamanda da okudum” dedi.

Çocukların ve gençlerin ilgi duydukları bir mesleği yapmalarının doğru olduğunu belirten Kara, “Çocuklarımızı internet ve cep telefonundan uzak tutmalıyız. Son zamanlarda çocuklarda kronikleşen bir hastalık haline geldi. Velilerimizden isteğimiz kısa da olsa çocuklarınıza meslek sahibi edindirin. Gençlerde ilgi duydukları hangi meslek olursa olsun onu yapsınlar” dedi.

(GKH-



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