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Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı

Uzaklaştırma kararı olup kız arkadaşının evini yakan genç tutuklandı

Tutuklanan şahsın polisler arasında yürümesi

Polis Kız Arkadaş Yangın Altın Gözaltı 

-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da eski kız arkadaşının evinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikamete gelip yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2 katındaki dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evin yatak odasından çıkan yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve eşyalar tamamen yandı. Ş.A. evinden uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı olan A.A.'nın evi yaktığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis A.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi binası önünde yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen A.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. A.A. dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. (MAY-
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