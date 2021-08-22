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Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası

Uzaklaştırma kararı olan kız arkadaşının evini yaktı iddiası

İtfaiye araçları ve vatandaşlar

Polis Kız Arkadaş Yangın Altın Gözaltı 

-İtfaiye ekipleri
-Binanın dış görüntüsü
-Evin içinde eşyaların yanmış görüntüsü
-Yangına müdahale eden vatandaş ile röportaj

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi eski kız arkadaşının evinden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ikamete gelip yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2 katındaki dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Evin yatak odasından çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve eşyalar tamamen yandı. Ş.A. evinden uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı olan A.A.'nın yaktığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis A.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi binası önünde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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