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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi

- Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi

-ekiplerin apartmana girmesi

Polis A Haber Diyalog Polis Ekipleri Genç Kadın 

--genç kadının kapıyı açması
--ekiplerle kadın diyalog detay

( SİVAS )- Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı. SİVAS

- Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Paşa mahallesi Saraybosna caddesi üzerinde bulunan Başaran apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan L.Ö. isimli kadında haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından kapının açılması için Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmak için hazırlık yaptığı esnada genç kadın kapıyı açtı. Genç kadın uyuya kaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
L.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. (DK-GF-Y)
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