Uyuşturucuyu tuvalet deliğine saklamışlar

-Tuvalet deliğinden çıkarılan uyuşturucular

-Tuvaletten detaylar

-Hassas terazinin bulunması

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) -- Alaturka tuvaletten uyuşturucu çıktı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis uyuşturucuyu tuvalet deliğinde buldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesinden Y.Ö. ve H.Y. isimli şahısların üst aramalarında, her iki şahıstan 5 şer fişek olmak üzere toplam 10 fişek kannabinoid ele geçirildi. Tuvalet deliğinden çıkardılar Gözaltına alınan şahısların, uyuşturucu maddeleri satın aldıklarını beyan ettikleri Hıdırağa Mahallesindeki bir ikamette yapılan arama neticesinde, Alaturkan tuvalet deliğinde gizlenmiş 46 fişek kannabinoid, fişek yapılmamış halde daralı ağırlığı 58 gram olan kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 1235 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak ikamette bulunan B.Ç. ve P.C. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan gözaltına alındı. Yaşı küçük olan P.C. gerekli işlemler için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HLD-

