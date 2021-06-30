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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

Uyuşturucuyu sakladıkları yer polisi bile şaşırttı

- Polis ekiplerinin aramasından ve taraktan uyuşturucu bulunmasından görüntü

( İZMİR ) -- Tarak içerisine gizlenen uyuşturucu, polisin dikkatinden kaçmadı İZMİR

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- İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, didik didik arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, çanta içerisinde bulunan tarak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı. Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu. Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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