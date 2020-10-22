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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu

Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu

Polisin aracı kovalaması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Arama yapılan araçta maske içinde saklanmış uyuşturucu madde bulunması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, maske içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldıkları bir otomobili Bodrum - Milas karayolunda takibe aldı. Torba uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği Molly’nin desteğiyle arama yapıldı. Köpeğin vites kolunun yan tarafına tepki vermesi üzerine maskeye sarılmış 21 gram metamfetamin maddesi bulundu. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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