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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucuyu önce çoraba, sonra bacaya gizlemişler

Uyuşturucuyu önce çoraba, sonra bacaya gizlemişler

Çatıdan detaylar

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 

-Çatı bacasından uyuşturucu madde bulunurken görüntü
-Çoraptan detaylar
-Polis çorabın içerisindeki uyuşturucuyu gösterirken görüntü
-Genel detay

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, soba bacasında gizlenmiş çoraptan uyuşturucu madde çıktı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliğince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda F.Ş.’nin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Polis ekipleri eviç içerisinin yanı sıra çatıda ve kiremitlerin arasında da arama yaptı. Çatıda yapılan aramada soba bacasında gizlenmiş çorabın içerisinde uyuşturucu bulundu. Çorabın içerisinde fişeklenmiş halde 29 fişek daralı 20.40 gram uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Konu ile ilgili F.Ş. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapma suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
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