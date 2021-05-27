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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Uyuşturucuyu imha etmek üzereyken yakalandı

Narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü

Dedektif Jandarma Akalan Şafak Operasyonu 

-maddelerin çıkarılmasından görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ )- Kocabaş’ta madde ticareti yapan şüpheli yakalandı DENİZLİ

- Denizli’nin Kocabaş Mahallesinde bir kişinin madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri baskın yaptı. Baskında kapı balyozla kırılarak içeri girilirken, şüpheli maddeyi imha etmek üzereyken yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan araştırmalar neticesinde hakkında 14 suç kaydı olan 51 yaşındaki Yıldıray A.’nin Kocabaş ilçesinde madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Uyuşturucudan temizlenen ve huzurlu bir yaşam alanı haline gelen Kocabaş mahallesinde ekipler titiz çalışma sonucu şüphelinin bulunduğu yeri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Yıldıray A.’nın evine şafak operasyonu gerçekleştirildi.
Baskında kapıyı açmamakta direnen şüphelinin evine kapı kırılarak girilirken, Yıldıray A. maddeleri imha etmek üzereyken kıskıvrak yakalandı. (EEP-MB-
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