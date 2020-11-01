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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, işlem yapılmaması için ağlayarak polise yalvardı

uygulamadan genel ve detay görüntüler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Polis Ekipleri Kaçak İçki 

-üzerinde uyuşturucu madde yakalanan şahsın polise yalvarması

( GAZİANTEP )-Nizip’te huzur güven uygulaması yapıldı GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde gece saatlerinde yapılan genel huzur güven uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde yakalanan bir şüpheli, göz yaşı dökerek polislere işlem yapmamaları için yalvardı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki pek çok noktada genel huzur güven uygulaması yaptı. Toplam 75 personelin katılımıyla parklar, umuma açık yerler ve metruk binalara yönelik yapılan uygulamada 530 şahıs, 229 araç, 13 işyeri kontrol edildi. Üzerinde uyuşturucu çıktı, işlem yapılmaması için yalvardı Uygulama sırasında durdurulan iki şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde bulundu. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüphelilerden biri hakkında işlem yapılmak istenince ağlayarak polis ekiplerine yalvardı. Şüpheli şahıs, “Ağabey, işlem yapmayın. Okulum var. Okulum yanar, ne olursunuz işlem yapmayın” diye göz yaşları içerisinde polis ekiplerine yalvardı. Çok sayıda suç aleti ve şüpheli yakalandı Ekiplerin ilçede yaptığı uygulama sonucu 1 iş yeri ile 30 şahsa idari işlem yapılırken, aranan 2 şahıs yakalandı. Ekipler, 2 şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulurken, 1 çalıntı motosiklet, bir araçtan 30 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli soruşturmaya başlandığı belirtildi.
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