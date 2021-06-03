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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

- ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-- YAKALANAN MADDELER
-- DETAY

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 29 gram bonzai ve 43 gram metanfetaminle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 29 gram bonzai ve 43 gram metanfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.S. (26) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alınan A.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (FC-GY
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