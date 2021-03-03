Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucuyla polisten kaçarken kaza yaptılar

Uyuşturucuyla polisten kaçarken kaza yaptılar

olay yeri

( BURSA ) -- 3 şahıs gözaltına alınırken, yanlarındaki uyuşturucuyu sokağa attılar BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Metamfetamin 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobil kaza yaptı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde çıktı. İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen aracı çevre yolu üzerinde takibe alındı. Bahse konu aracın sürücüsü, ekipleri fark edince kaçmaya başladı.
Polislerden kaçan araç kaza yaptı. Araçta bulunan Serkan A., Alihan A. ve Özgür A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar polislere yakalanacağını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Ekipler dışarıya atılan uyuşturucuları topladı. 41 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (SA-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı