Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucuya karşı ‘Narkotır’da eğitim veriliyor

Uyuşturucuya karşı ‘Narkotır’da eğitim veriliyor

TIRDAN DETAY

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Uyuşturucu Narkotik 

-BROŞÜR DAĞITIMI
-VATANDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
-TIR İÇERİSİNDEN DETAY
-RÖPORTAJ
-BROŞÜR DAĞITIMI

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te Narkotik ekipleri, 'En iyi narkotik polisi: anne' projesi kapsamında kurulan Narkotır’da uyuşturucuyla mücadelede vatandaşları bilinçlendirdi. Uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlayan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde Narkotır kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşlara broşürü dağıtarak uyuşturucunun zararları ve bağımlılığa sürükleyen süreç hakkında bilgilendirdi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan kısa süreli eğitimde çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması amaçlanıyor. 17 yaşındaki Yiğit Yüksel, eğitim sayesinde uyuşturucu hakkında bilmediği bilgileri öğrendiğini söyledi.

Uygulamanın çok yararlı olduğunu belirten Şevval Gürbüz, uyuşturucunun insan üzerindeki etkisinin korkutucu olduğunu ifade etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement