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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucudan yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

Uyuşturucudan yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkartılması

( AMASYA ) AMASYA

Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 


- Amasya’nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonla Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Ş.P., Ü.T. ve Ö.Ş.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza hapı ve toplamda 103,89 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye çıkarıldı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan Ş.P. ve Ü.T, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (YB-SLH-
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