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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucudan gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye getirildi

Uyuşturucudan gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye getirildi

Zanlıların adliyeye getirilişi

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eski Sevgili Polis Ekipleri 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Beşiktaş’ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aracı durdurarak arama yapmıştı. Araç içerisinde yapılan aramada bagajda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Polisin kimlik sorgusunda aracın sürücüsünün ünlü oyuncu Ayşegül Çınar olduğu tespit edilmişti. Aracından uyuşturucu madde çıkan Çınar, sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü. Oyuncu Çınar, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve eski sevgilisinin intikam için aracına koymuş olabileceğini söylemişti. Bunun üzerine polis ekipleri, eski sevgili Furkan Ç.'yi de gözaltına almıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
(İD-ZA-
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