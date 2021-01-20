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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Uyuşturucudan gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Kerem Dürüst Röportaj

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Metamfetamin Basın Mensupları 

-genel, Detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Kerem Dürüst, Bodrum’da evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Dürüst, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi.
Dürüst’ün evinde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi. Kerem Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan Dürüst, serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Dürüst, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kendisinin serbest bırakıldığını ifade ederek şöyle dedi: “Bir yanlış anlaşılmadan dolayı buraya geldik. Hakim bey yanlış anlaşılma olduğunu anladı. Çıkan haberlerde evde metamfetamin bulundu yazılmış. Hiç hayatımda görmedim. Onun dışında marijuana doğrudur, benimdir. Ticaret olmadığı kesinlikle anlaşıldı” dedi.
Kerem Dürüst’ün avukatı ise soruşturma devam ettiği için daha sonra yazılı bir açıklama yapacaklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi: “Şu anda soruşturma devam ettiği için detaylı bilgi veremiyoruz. Ancak şu an kendisi tahliye oldu, serbest kaldı. Bundan sonra adli süreç devam edecek” ifadelerini kullandı. (EA-
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