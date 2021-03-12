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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu zanlısı 8 kişi adliyeye sevk edildi

8 kişinin adliyeye girişi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-adliye detayları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 2 bin 821 adet sentetik ecza hap, 157,39 gram metamfetamin maddesi, 20,21 gram esrar maddesi, 4,37 gram bonzai, 1,35 gram kokain maddesi, 1 adet captagon, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL para elde edildi. Çarşamba sabahı yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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