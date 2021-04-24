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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu yüzünden babası ve abisini öldüren kişi tutuklandı

Uyuşturucu yüzünden babası ve abisini öldüren kişi tutuklandı

Zanlının adli tıpa giriş ve çıkışı

( ADANA )- Cinnetin ardında bağımlılık çıktı ADANA

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- Adana’da uyuşturucu parası yüzünden babası ve ağabeyini öldüren şahıs tutuklandı. Olay, 2 gün önce Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ferhat K. (39) eve gelip anne ve babasından uyuşturucu parası istedi. Ailesiyse, ‘Bizi bitirdin artık. Yeter içme’ dedi.
Bunun üzerine Ferhat K., babası Halil K. (75) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında eve gelen ağabey Ufuk K. (46) ise kardeşine tokat atıp anne ve babasıyla kavga etmemesini söyledi.

Tokat üzerine sinirlenen Ferhat K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini öldürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Ferhat K., emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etti. Ferhat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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