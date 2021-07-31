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- Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi

- Uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton ham madde ele geçirildi

Kimyasal maddenin vinçle indirilişi

Olay Yeri İnceleme Uyuşturucu Madde Kimyasal Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekipleri
-Polis, Afad ve sağlık ekipleri detay
-Diğer, Genel Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir’de bulunan bir sanayi sitesindeki dükkana baskın yapan polis ekipleri uyuşturucu yapımında kullanılan 3 tonluk kimyasal madde ele geçirdi. Doğu Anadolu'ya sevk edilen maddeleri hazırlayan 3 zanlı ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda narkotik şubeye bağlı polis ekipleri, Başakşehir’de sanayi içerisinde bulunan ve depo olarak kullanılan dükkana bugün öğle saatlerinde baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında içeride uyuşturucu madde yapımında kullanılmak üzere depolanan 3 ton asit anhidrit ele geçirildi. Depoda bulunan 3 zanlıda gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekipler uyuşturucu yapımında kullanılacak ham maddeleri vinç ile ikinci kattaki depodan indirdi. Kimyasal madde üretimi yapılan depo üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri maddeden de numuneler aldı. Polisin yapmış olduğu baskın sonrasında depodan Doğu Anadolu'daki illere de kimyasal ham madde sevkiyatının yapıldığı öğrenildi. (BT-Sİ-
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