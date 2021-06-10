Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

- Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Şahısların sevk anından görüntü

( UŞAK ) UŞAK

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2 kişi tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilişkisi olduğu tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Uşak ve Konya illerini kapsayan operasyonda hedefte bulunan 7 şahıs da kıskıvrak yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda esrar, metamfetamin, bonzai ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan Osman Durmaz ve Şenol Tosuncuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, D.D., N.Ü., S.Ö., M.Ü. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (KK-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement