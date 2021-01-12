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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

- Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Tutuklanan şüphelinin adliye girişi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Alışveriş Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Hapis Cezası 


- Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli tutuklandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan operasyonlarda, 11 Ocak 2021 tarihinde Bahçelievler mahallesinde uyuşturucu madde alışverişi yapıldığı tespit edildi. Narkotik ekiplerince yakalanan uyuşturucu madde kullanıcısı olan 1 şahsın pantolonunun kemerinin arasında, uyuşturucu madde satıcısı olan 1 şahsın üzerinden ise; 1,34 gram metamfetamin, 0,02 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden 1’i hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, diğer şüpheli hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şahıs, çıkarıldığı ilgili makamlarca tutuklandı. Ayrıca, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılan 1 şahsın yapılan GBT sorgulamasında 'Yağma' suçundan 11 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek ilgili kısım ekiplerince cezaevine teslimi sağlandı. (AFÇ-Y)
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