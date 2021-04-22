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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon, 8 gözaltı

Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon, 8 gözaltı

Jandarma tarafından zanlıların adliyeden çıkarılışı

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkini organize eden örgüte ağır darbe KIRIKKALE

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Suç Örgütü 


- Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yaptığı ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ö.Z. (41) isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik bir süre önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerce farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda toplam 813 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 5 şahıstan 2’si tutuklandı. Devam eden çalışmalarda, haklarında işlem yapılan şüphelilerle bağlantılı olarak Ankara’da ikamet eden M.E.K. (29), Ö.Z. (41) ve E.E. (35) isimli şahısların Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkiyatı organize ettikleri tespit edildi. Söz konusu 3 şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Akyurt ve Mamak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere çıkarılan Ö.Z. ve E.E. isimli şahıslar tutuklanırken M.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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