Uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon, 8 gözaltı



- Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti yaptığı ve suç örgütü kurduğu iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ö.Z. (41) isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik bir süre önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekiplerce farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda toplam 813 gram metamfetamin ve 10 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 5 şahıstan 2’si tutuklandı. Devam eden çalışmalarda, haklarında işlem yapılan şüphelilerle bağlantılı olarak Ankara’da ikamet eden M.E.K. (29), Ö.Z. (41) ve E.E. (35) isimli şahısların Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkiyatı organize ettikleri tespit edildi. Söz konusu 3 şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Akyurt ve Mamak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere çıkarılan Ö.Z. ve E.E. isimli şahıslar tutuklanırken M.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



loading...