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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkışı

( BURSA ) - BURSA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin 


- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye E.O. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi gözaltına aldı. E.O. isimli kişinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.O. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (MG-
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