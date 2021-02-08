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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizlemişler

Uyuşturucu terazisini kitabın içine gizlemişler

Gözaltına alınan şahsın polis aracından inmesi

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Polisler arasında yürümesi
-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun ve kitap arasına yerleştirilmiş terazinin fotoğrafı

( SAMSUN ) -- Polis uyuşturucu tartılan teraziyi içi oyulan kitap arasında ele geçirdi SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenlediği evde ele geçirdiği uyuşturucuların yanı sıra uyuşturucu tartmada kullanılan hassas teraziyi oyularak içine yerleştirilmiş kitap arasında ele geçirdi. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.A.'nın evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 57 gram toz esrar, 1,17 gram kubar esrar, 2 paket halinde 3,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Polis evde yaptığı aramada ise uyuşturucuları tartmada kullanılan hassas terazinin içi oyulan kitaba yerleştirilerek gizlenmiş olduğunu tespit etti. Polisteki sorgusu tamamlanan R.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. (MAY-
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