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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Larissa’ya özel klip

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Larissa’ya özel klip

Uyuşturucu köpeği Larissa için hazırlanan özel klip

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Tacirleri Dedektör Köpek 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen dedektör köpek Larissa’ya özel klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klip büyük beğeni topladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen 5 yaşındaki dedektör köpek Larissa için klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan Larissa’nın eğiticisi ile videosu kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Zehir tacilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor Belçika Çoban köpeği cinsi olan Larissa, 2017 den beri Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve eğiticisi ile birçok başarılı operasyonda yer aldı. Larissa Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezinde aldığı eğitimlerle halen uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
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