Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu, yakınları adliye önünde bekledi

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu, yakınları adliye önünde bekledi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Uyuşturucu Madde Adliye Binası Şafak Operasyonu Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç 

-Şahısların adliye binasına alınması

( ADANA )- Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda ev ve iş yerinde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen A.Ö., B.D., A.T., F.T. ve E.E adlı 5 kişi göz altına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı