Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 36 gözaltı kararı

Özel harekatın baskın düzenlenmesi

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Şafak Operasyonu Özel Harekat Polisleri 

-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler
-Özel harekatın başka adrese baskın düzenlenmesi
-Özel harekat polislerinden genel görüntüler
-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı