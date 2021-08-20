Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Uyuşturucu tacirlerine darbe
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirlerine darbe

Uyuşturucu tacirlerine darbe

- Operasyondan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 


- İzmir’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İzmir Emniyeti, düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Konak ilçesindeki şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı araca düzenlenen operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği kullanıldı. Araçta arama yapan hassas burunlu köpek, 1 kilo 935 gram bonzai buldu. Araın bagaj kısmında yapılan aramada ise 5 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AG-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı