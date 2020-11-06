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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

uyuşturucu şüphelilerinin adliye çıkışı

( MUĞLA )-Menteşe’nin Kötekli mahallesinde uyuşturucu ile yakalanan üç kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. MUĞLA

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Avcılık 


- Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Menteşe’nin Kötekli mahallesinde sabah saatlerinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde bulunduran üç kişiyi gözaltına aldı. Narkotik ekiplerinin Kötekli Mahallesinde aynı evde kaldıkları belirlenen şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini almasının ardından savcılıktan alınan arama kararı sonrası sabah saatlerinde evde arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 9.75 gram bonzai, 2 parça halinde 1.30 gram kokain ve Metamfetamin ele geçirdi. M.A, H.Ç ve S.A emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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