Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı

Uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı

Zanlıların görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Ankara’da 150 gram eroinle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın peşini bırakmayan narkotik polisi, zanlının başka bir eve gizlediği 31 kilogram eroini ele geçirdi.Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.A.’yı üzerinde 150 gram eroinle yakaladı. Mahkemeye çıkarılan M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlıyı başka yerlerde uyuşturucu madde bulundurabileceği ihtimali üzerine tekrar takibe alan narkotik ekipleri, M.A.’nın Gültepe Mahallesi’ndeki bir binaya girdiği sırada operasyon düzenledi.
Operasyonda M.A. ile zulacı olduğu tespit edilen A.A isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri geldiği esnada yakalanmamak için evin camından uyuşturucu maddeleri attığı belirlendi. Bina bahçesine atılan poşetlerdeki uyuşturucu narkotik ekipleri tarafından toplandı. Ekipler, toplamda 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram extacy ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.Zanlılar ifadelerinde, uyuşturucuları H.A. ile V.A. isimli karı kocadan tedarik ettiklerini itiraf etti. Adresleri belirlenen H.A. ile V.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement