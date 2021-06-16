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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Uyuşturucu taciri tutuklandı

- Uyuşturucu taciri tutuklandı

uyuşturucu taciri adliye sevk edilmesi

( MUĞLA )- Marmaris’te Norkatik ekiplerinin takibindeki uyuşturucu satıcısı düzenlenen operasyon ile yakalandı. MUĞLA

Uyuşturucu Taciri Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Dolar 


- Marmaris Narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan 30 yaşındaki Ö.C.A isimli uyuşturucu taciri gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Narkotik ekiplerinin şahsın evinde ve aracında yaptığı aramalarda 3 parça halinde Bin 251 Gram esrar maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 700 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Şahıs bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (GK-BT-Y)
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