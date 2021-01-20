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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Narkotik köpek yardımı ile yapılan arama

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-Ele geçirilen malzemeler
-Sanığın adliyeye çıkarılması

( ESKİŞEHİR ) -- Maske kutusunda satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile tabanca ve tüfek de ele geçirildi- Şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü hassas terazi polisi şaşırttı ESKİŞEHİR

- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonda bir evde yakalarken, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve tüfek de ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yenibağlar mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, S.A.A. isimli şüpheli yakalandı. Polis narkotik köpeğinin de kullanıldığı evdeki aramada, maske kutusunda peçeteye sarılı vaziyette satışa hazır vaziyette 16 çıkı hâlinde 11,31 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 0,15 gram bonzai maddesi, şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü 1 adet hassas terazinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 3 adet mermi, 1 adet tüfek de ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA-Y)
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