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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Uyuşturucu sevkiyatı Şila’ya takıldı

Uyuşturucu sevkiyatı Şila’ya takıldı

Arama yapılması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Metamfetamin 

-Uyuşturucunun bulunması
-Uyuşturucunun sergilenmesi

( VAN )- Van’da 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi VAN

- Van’ın Edremit ilçesinde Şila isimli narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit uygulama noktasında durdurulan bir tırda narkotik madde arama köpeği Şila’nın katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada, 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi. (MSA-Y)
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