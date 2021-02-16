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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını

Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını

jandarmanın girdiği depo

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Jandarma Baskını 

-depodan görüntü
-uyuşturucu maddeler

( ANTALYA ) -- Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturuculara el konuldu ANTALYA

- Kurulan özel düzeneklerle seraya dönüştürülüp uyuşturucu yetiştirilen depoya baskın yapan jandarma üç kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Karaöz Mahallesi Cebel mevkiinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi alan Jandarma İ.A isimli şüpheli şahsın evine baskın yaptı. Baskında depo olarak kullanılan bina içerisini özel düzenekler kurulurak saksılar içerisinde ekilmiş vaziyette uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 157 kök dişi Hint Kenevir Bitkisi , 30 gr Metanfetamin, 73 adet Extasy hap, ruhsatsız 1 adet tabanca, 2 şarjörü ve 29 adet 9mm fişeği ,ruhsatsız 1 adet çift kırma yivsiz ac tüfeği ,41 adet fişek ele geçirildi. Adreste bulunan şüpheli ev sahibi İ.A. ile E. E. ve R. A. yakalanarak gözaltına alındı. (BLT-
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